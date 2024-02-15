مفاجأة.. الزمالك يفتح قضية مستحقات حارس نادي بيراميدز

كشف الاعلامي أبراهيم عبد الجواد تفاصيل نارية بشأن قضية مستحقات حارس نادي بيراميدز أحمد الشناوي.

و كتب أبراهيم عبد الجواد : لازم يرد الـ 8 مليون جنيه" 👌 الزمالك يفتح قضية مستحقات حارس نادي بيراميدز أحمد الشناوي.. ويكشف عن مفاجأة: "الزمالك أصلاً مطالبش بيها"



وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال الإشراف على قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت خوض تدريب بدنية متنوعة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية البدنية للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.