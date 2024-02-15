جابر القرموطي: كيف نحتفل بعيد الحب وإسرائيل مسيطرة بشرها على العالم

قال الإعلامي جابر القرموطي إن الغرب صدر 14 فبراير كيوم للاحتفال بعيد الحب.

وأضاف جابر القرموطي خلال برنامج مانشيت المذاع عبر قناة “سي بي سي” كيف نحتفل بعيد الحب والعالم كله يبكي من أجل فلسطين بإستثناء دول بعينها لا يهمها سوى المكاسب السياسية والرئاسية والشخصية.

وتساءل جابر القرموطي قائلا:"كيف نحتفل بعيد الحب وتجاوز عدد الجرحى ال 100 ألف أغلبهم من الاطفال الرضع والنساء والأطفال.

إبادة جماعية

ووصف جابر القرموطي ما تفعله اسرائيل من اجرام في حق الشعب الفلسطيني قائلا:" ابشع عملية إبادة جماعية في التاريخ.

وتابع الإعلامي جابر القرموطي كيف نحتفل بعيد الحب واسرائيل مسيطرة على العالم بشرها بلا رحمه وحب.