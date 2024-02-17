ميناء دمياط يستقبل 40 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة .. بينما غادر 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35453 طنا تشمل : 12931 طن كلينكر و 3658 طن ملح صب و 6696 طن رمل و 7500 طن يوريا و 4668 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37950 طنا تشمل : 3915 طن ذرة و 911 طن زيت طعام و 13240 طن قمح و 1100 طن كسب بذرة عباد و 700 طن خردة و 927 طن خشب زان و 7623 طن فول و 6498 طن بضائع متنوعة و 70 طن مولاس و 2966 طن حديد .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1235 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 773 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3800 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 70468 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 113726 طنًا .



كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2498 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4437 شاحنة .