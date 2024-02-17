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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 40 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة .. بينما غادر  8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة .


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35453 طنا تشمل : 12931 طن كلينكر و 3658 طن ملح صب و 6696 طن رمل و 7500 طن يوريا و 4668 طن بضائع متنوعة .


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37950 طنا تشمل : 3915 طن ذرة و 911 طن زيت طعام و 13240 طن قمح و 1100 طن كسب بذرة عباد و 700 طن خردة و 927 طن خشب زان و 7623 طن فول و 6498 طن بضائع متنوعة و 70 طن مولاس و 2966 طن حديد . 


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1235 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 773 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3800 حاوية مكافئة .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 70468 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 113726 طنًا .


كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2498 طن قمح متجهين إلى صوامع  شبرا  ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4437 شاحنة .

 

دمياط الشاحنات البضائع العامة الحبوب والغلال الترانزيت القطاع الخاص الحاويات القطاع الخاص

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