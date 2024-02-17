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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي : 1.101 تريليون جنيه نقدا متداولا في أكتوبر 2023

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفع جملة النقد المتداول خارج البنك المركزي إلي 1.101 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي بعد أن وصلت لـ 1.1 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له بعد أن سجل 1.06 تريليون جنيه في أغسطس الماضي.
قال تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري إن ودائع البنوك بالعملة المحلية قد بلغ 483.8 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 509.951 مليار جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ535.53 مليار جنيه في أغسطس 2023.

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ووصلت جملة نقود الإحتياطي لـ 1.6 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 1.581 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ1.6 تريليون جنيه في أغسطس 2023
وصل صافي الأصول المحلية ضمن نقود الإحتياطي حوالي 1.93 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقال 1.9 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 1.89 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.
تضمنت تلك الأصول صافي المطوبات من الحكومة والتي سجلت حوالي 1.8 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 1.73 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس السنة ومقارنة بـ1.94 تريليون جنيه في أغسطس 2023.
شملت بنود " الأوراق المالية والتسهيلات الإئتمانية والودائع".
 

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