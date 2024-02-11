البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج

أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة بشأن استخدام البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج، وكذلك تحديد الإجراءات اللازم اتخاذها حال عدم الالتزام بها .



واكد البنك ايقاف استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج وخاصة للعملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام البطاقة في أثناء التواجد بالخارج خلال فترة أقصاها 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام :

– إيقاف البطاقة الائتمانية وادراج العملاء على المنصة المعدة من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في هذا الشأن، وكذا نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.

- تلتزم البنوك بإيقاف استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج للعملاء المدرجين بالتقرير اليومي المعد من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني وفقًا للمنصة.

- عدم إصدار بطاقات ائتمانية جديدة، أو فتح حدود البطاقات القائمة للاستخدام بالخارج للعملاء المدرجين بالمنصة المشار إليها.

وذلك مع مراعاة إرسال رسائل نصية للعملاء في حالة عدم التقدم بالمستندات اللازمة خلال الفترة المذكورة وقبل إيقاف البطاقات.