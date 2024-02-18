برلماني: مصر ستظل المدافع والمساند الأول للقضية الفلسطينية

استنكر النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، قائلا:"الدولة المصرية لن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها".

وأكد النائب عيد حماد، في بيان له، أن الدولة المصرية لن تسمح بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، معقبا:" القضية الفلسطينية ستظل محل اهتمام وتقدير من الدولة المصرية برفض مخطط الكيان الصهيوني والتصدي له بجيمع الطرق حفاظا على أمنها القومي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية ستظل المدافع والمساند الأول للقضية الفلسطينية و ستدافع عن حقوق الفلسطينيين من خلال التصدي لتهجيرهم خارج أراضيهم، لافتا أن تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم يعني تصفية القضية الفلسطينية للأبد.

وأشار النائب عيد حماد، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت ومازالت تبذل جهودا حثيثة من أجل إنهاء الصراع ووقف دائم لإطلاق النار على الأراضي الفلسطينية، موصحا أن جهود الدولة المصرية لا تتوقف على مختلف المستويات.