«مصر محتاجة ناس كتير زيه».. ميدو يوجّه رسالة لـ أحمد دياب

وجه أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، رسالة لرئيس رابط الأندية المصرية أحمد دياب عبر حسابه الشخصي علي موقع إكس.



وكتب أحمد حسام ميدو: "من أكتر الناس اللي شغاله في منظومة الكورة بقلب… لعب دور كبير إن أعداد الجمهور يزيد لـ 20 ألفاً وبقاله فترة بيحارب على الموضوع ده.. مصر محتاجة ناس كتير زي دياب علشان نتطور".

قال طارق السعيد، نجم منتخب مصر السابق، إن جماهير نادي الزمالك رفضت عمله في النادي ضمن الجهاز المعاون لحسام حسن.

وأكد طارق السعيد في مداخلة تليفونية لبرنامج (مساء الأنوار) الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة (mbc مصر): "اترفض عملي في الزمالك لأني لعبت في الأهلي بعد الزمالك وحسسوني إني من الكفار".

وعن تعيين حسام حسن، مديرا فنيا للمنتخب علق طارق السعيد: "مباريات كأس العالم هتبقى في المتناول ولكن الاختبار الأقوى هو كأس أمم أفريقيا في المغرب".

وأتم: "يجب على حسام حسن اختيار وجوه جديدة لأن معدل الأعمار في للمنتخب أصبح كبيرًا".