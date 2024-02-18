عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العسومي: التحديات المشتركة تفرض تعزيز التعاون بين الدول العربية وأمريكا اللاتينية

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي ورئيس برلمان أمريكا اللاتينية

عقد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، جلسة مباحثات مع رئيس برلمان أمريكا اللاتينية "رولاندو غونثاليس باتريثيو"، جرى خلالها تناول القضية الفلسطينية وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الإحتلال في قطاع غزة.

جاء ذلك على هامش مشاركة رئيس البرلمان العربي في المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب، الذي عقد بالعاصمة المغربية الرباط تحت عنوان "دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية في أفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة".

وخلال اللقاء، أكد "العسومي" حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية بما يخدم المصالح المشترك للجانبين خاصة على صعيد العلاقات البرلمانية ، مثمنا في هذا الإطار مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية الداعمة للقضايا العربية في المحافل الدولية، خاصة القضية الفلسطينية التي تحتاج الأن إلى دعم أصحاب الضمائر الحية التي لاتستطيع السكوت عن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة وعمليات التهجير القسري .

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ترحيبه بتعزيز العلاقات مع برلمان دول أمريكا اللاتينية في ظل القواسم المشتركة التي تجمع بين الشعبين العربي واللاتيني، والتي تمثل مرتكز أساسي لدفع العلاقات بين الجانبين لآفاق ارحب وأوسع، خاصة وأن الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية تعاني من تحديات اقتصادية مشتركة تتطلب تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات وعلى كافة المستويات.

من جانبه أعرب رئيس برلمان امريكا اللاتينية عن تقديره للجهود التي يبذلها البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، لتعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية من خلال سعيه لتطوير آليات الدبلوماسية البرلمانية التي تخدم الشعبين العربي واللاتيني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

أزمة السكر.. تفاصيل العثور على 30 طن داخل مخزنين بالقاهرة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة.. وتوجيه عاجل من الملك عبدالله

حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته والغاء متابعة بعضهما على انستجرام

تركيا تسحب الجنسية من محمود حسين مرشد جماعة الإخوان المقيم في اسطنبول

ترشيحاتنا

سعر الياميش في أهلا رمضان والأسواق.. واللوز المحمص بـ680 جنيها للكيلو

1.5 مليار دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لصالح هيئتي البترول والسلع التموينية

موعد سفر محمد عبد الشافي إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي

سمير فرج: غلق مضيق باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية أوجع دولة الاحتلال خلال حرب أكتوبر

مقيد وممزق.. كواليس ليلة مقـ تل مسئول عسكري يمني بـ بولاق الدكرور

رغم دفاعه عن القضية .. لماذا قتل فلسطينيون وزير الثقافة يوسف السباعي ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الفيشاوي يعلن الانتهاء من تصوير أحدث أفلامه "بنقدر ظروفك"

رغم دفاعه عن القضية .. لماذا قتل فلسطينيون وزير الثقافة يوسف السباعي ؟

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البوسترات الفردية لمسلسل "مسار إجباري"

أبرز إطلالات النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل البافتا| صور

فيديو

أسعار اللحوم .. تحرك جديد وتوقعات أسعار ما قبل شهر رمضان

كوبونات من 100 جنيه .. أسعار السلع وأماكن معارض أهلا رمضان

"كدابة".. موزع يتهم حسام حبيب بسرقة أغنيته الجديدة

تضم مهبط هليكوبتر وملعب جولف وجاكوزي.. شاهد أطول سيارة ليموزين في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ