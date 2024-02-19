الزمالك يكرم اسم العامري فاروق خلال زيارة مجلس إدارة الأهلي.. تفاصيل

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك تكريم اسم العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى الراحل، خلال زيارة مجلس الأهلي الى مقر الزمالك ميت عقبة اليوم.

ومن المقرر أن يتم إهداء مجلس الأهلى درعا باسم العامري فاروق على هامش الزيارة التي تتم بعد قليل بمقر نادى الزمالك.

ويذكر أنه قد عقد مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا بمقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي ‏تخص ‏قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية‎.‎

وخلال الاجتماع ناقش المجلس العديد من الرؤى المقدمة فيما يتعلق بسبل التكريم الذي يليق بالراحل الوزير العامري فاروق، ‏نائب ‏رئيس النادي، بما يتناسب مع تاريخه وعطائه المخلص للنادي عبر عقود طويلة، ترك خلالها بصمته المؤثرة في جدران ‏الأهلي.‏

وقرر المجلس أن يتم الإعلان عن موعد وسبل التكريم المناسبة خلال الفترة المقبلة.‏