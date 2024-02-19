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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب: علاقتنا بالزمالك تاريخية ونعمل جميعًا من أجل الوطن

صدى البلد

 

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، على دعوته الكريمة لزيارة ناديه.

 وأعرب عن سعادته بحسن الاستقبال والاستضافة، لافتًا إلى أن الزيارة تأجلت بسبب الظروف التي ألمت بالنادي ووفاة الوزير العامري فاروق، رحمة الله عليه.

وأكد أن علاقة الأهلي بالزمالك تاريخية ووطيدة وقائمة على الاحترام المتبادل، وأنها تظل راسخة وثابتة، ولن ينال منها الأفراد حتى لو حدثت على فترات بعض الأمور غير المألوفة أحيانًا ونادرًا.

وأوضح  الخطيب أن علاقة الأهلي بالزمالك متميزة ليست من اليوم ولكن منذ نشأة الناديين قبل أكثر من ١٠٠ سنة، وهي العلاقة التي تمثل العنوان الرئيسي للرياضة المصرية.

وأشار إلى أن وجود مجلس إدارة النادي الأهلي داخل نادي الزمالك يمثل حلقة من الحلقات التي بدأتها الأجيال العظيمة التي سبقتنا من الناديين، وساهمت في بناء هذه العلاقة وحافظت عليها على مدار سنوات طويلة.

وأضاف الكابتن الخطيب أن الأهلي والزمالك يمثلان عمودي الرياضة مع أشقائهما من الأندية، وأن التاريخ الرياضي شاهد على الكثير من المواقف التي جمعت الناديين في خدمة الرياضة المصرية على مر الأجيال.

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك تنافس رياضي بين الأندية وهو حق مشروع لكل الأندية، ولكن المكسب الحقيقي يتمثل في البحث عن مصلحة مصر أولًا ونبذ التعصب والحفاظ على الروح الرياضية بين الجماهير، موجهًا الدعوة إلى جماهير الأهلي والزمالك وكل الجماهير المصرية والإعلام الرياضي أن تضع مصلحة مصر قبل كل شيء.

وأكد الخطيب أن مصر تخوض تحديات عديدة خلال الوقت الحالي، وهو ما يستوجب تكاتف كل الكيانات العريقة مثل الأهلي والزمالك وكذلك كل المؤسسات الوطنية سواء رياضية أو غير رياضية، في ظل الثقة الكبيرة في الدولة وقياداتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي ختام كلمته جدد الكابتن الخطيب الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك على الدعوة الكريمة والاستقبال الحافل، ووجه له الدعوة لزيارة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، كما اختص بالشكر كافة وسائل الإعلام التي حضرت الزيارة.

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