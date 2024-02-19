الرئيس السيسي يتفقد معرض «إيجبس 2024».. فيديو

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، المعرض المقام على هامش مؤتمر مصر الدولى السابع للطاقة "إيجبيس 2024".

وشهد الرئيس السيسي صباح اليوم، الإثنين، افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024.

يهدف مؤتمر إيجبس 2024، إلى تأكيد أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة انظف وأكثر استدامة، وتأمين امداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة للحفاظ علي النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة الهيدروجين.

ويشهد المؤتمر في نسخته الجديدة حضورا دوليا كبيرا وفاعلا من قطاع الطاقة العالمي بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم ، وأمناء منظمات الطاقة الاقليمية والدولية والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة .