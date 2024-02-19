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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانة: قطاع النقل شهد تطورا غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشادت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ ، بطلب المناقشة العامة للنائـب هشـام الحـاج حول استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات ووسائل النقل الذكي، مؤكدة ان هذا الملف يعد من أهم الملفات .

أكدت خطاب خلال تصريحات لها على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، ان قطاع النقل والمواصلات من انجح القطاعات تحقيقا للأهداف حيث شهد تطورا غير مسبوق منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية وبناء الجمهورية الجديدة  ، مضيفة ان هناك كم كبير من التغيرات لحقت بهذا القطاع لفتح  شرايين الدولة المصرية و النقل الذكي الذي نقل مصر الى مصاف الدول الكبرى .

أشارت خطاب إلى  اهمية دور القطاع الخاص ايضا من خلال وثيقة ملكية الدولة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة القطاعات وليس فقط قطاع النقل، موجه التحية والشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى اولى اهتماما خاصا لهذا القطاع بداية من تنفيذ استراتيجية  النقل الحديث  التي تضمنت تطوير السكك الحديدية وصولا إلى احدث التقنيات في وسائل النقل.

وشددت عضو مجلس الشيوخ انه قديما كانت الدولة  تعاني سنويا من حوادث القطارات ، واليوم اصبح لدينا سكك حديد مصر ، التي نفتخر بها جميعا ، بجانب مشروعات الجر الكهربائي المونريل والاونريل والقطار الكهربائي السريع  وتطوير أسطول النقل العام، والنقل البحرى وتطوير الموانئ وتوطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي وكل ذلك مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل.

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