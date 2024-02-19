خبير طاقة: البترول يمثل 40 % من الاستثمارات الأجنبية في مصر

كشف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، تفاصيل معرض "إيجيس 2024" الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المعرض في كل مرة يتبنى عددا من الأفكار الجديدة تتقابل مع احتياجات الاقتصاد المصري ومستهدفات الدولة من الاستثمارات الأجنبية.



وأضاف "جمال القليوبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لبنى عسل"، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، اليوم الإثنين أن قطاع البترول خلال الـ5 سنوات الماضية وصل ملف الاستثمار لحجم 40% من الاستثمارات الأجنبية على مصر بمعدلات سنوية ما بين 6.5 ل 7.5 مليار دولار سنويًا.



وتابع أن معرض "إيجيس "2024 له زخم كبير لدى الشرق الأوسط والدول الإفريقية كون التجربة المصرية خلال الـ 8 سنوات تحولت من دور إمدادات الطاقة والكهرباء لخطوات ذات فكر وتوجه جديد للاكتفاء من الغاز وزيادة في إمكانيات إنتاج الكهرباء.



معرض إيجيس 2024



وأوضح أن مؤتمر اليوم ركز على 3 أفكار جديدة، أولها عملية التحول الطاقي من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء، ودعم مواجهة التحديات التي تعوق القارة الإفريقية من مصادر الطاقة والتمويل، بالإضافة إلى إعطاء نوع من الدعم والظهور لأي مبادرات ناجحة خاصة من أفكار جديدة للشباب للحصول على أقل انبعاثات.



ونوه بأن خطة مصر فيما يخص قطاع البترول،

بها توجهات تتماشى مع مستويات مرونة الاقتصاد المصري للتعامل مع الصدمات من ضمنها أن الاقتصاديات العالمية عندما يكون لديها نوع من الاستدامة ومصادر للحصول على الطاقة، مؤكدا أن هذا الاقتصاد يستمر ويكون لديه قدرة على استيعاب أي صدمات على المستوى المحلي أو العالمي.