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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يستمع لشرح تفصيلي عن نشاط الشركات المشاركة في إيجبس 2024

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجنحة الشركات الوطنية والدولية العاملة في مجال الطاقة والبترول المشاركة في معرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2024".

 

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واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي من مسئولي مختلف أجنحة معرض إيجبس عن نشاطات الشركات العاملة في مجال الطاقة والبترول. 

الرئيس السيسي يشيد بشركة بريتيش بيتروليوم

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم على هامش مؤتمر "ايجبس ٢٠٢٤"  "موراي أوشينكلوس"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم" BP، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

‎وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي أن  الرئيس أثنى على النشاط المميز للشركة، وحجم استثماراتها المتنامي فى مصر، ومشروعاتها الاستكشافية في قطاعي الغاز والبترول، والتي تتسق وجهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكداً الأهمية التى توليها الدولة لتيسير عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص فى هذا المجال.

التحول للطاقة النظيفة 

‎وأشاد الرئيس بعمل الشركة في مجال التحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، مشيراً إلى اتساق وتوافق الرؤى بين الجانبين فيما يتعلق بالتحول العادل للطاقة، وتطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية، وخاصةً في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، سعياً لتعظيم استفادة الدولة من مواردها لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

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