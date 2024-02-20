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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر حيثيات تغريم مريهام كلير للتشهير والإساءة بمستشار سابق

صدى البلد

أصدرت المحكمة الاقتصادية حيثيات حكمها بتغريم عارضة الأزياء ميريهام هشام، وشهرتها ميريهام كلير وأحد المواقع الإخبارية مبلغًا وقدره خمسون ألف جنيه للتشهير بالمستشار القانونى هيثم عباس رئيس بمحكمة الاستئناف  السابق والإساءه له.

وأكدت حيثيات المحكمة أن المدعى عليه أقام دعوى قضائية أمام المحكمة استوفت شروطها القانونية بأن طالبت بتغريم المدعى عليهما مبلغ 500 ألف جنيه تعويضا عما لحقه من أضرار من جراء نشرهما لمحتوى مسيء للمدعى ينال من سمعته واعتباره مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكشفت الحيثيات عن الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس والتى تضمنت بأن ميريهام خرجت خلال بث مباشر عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعى والتى ادعت فيه بأن مقيم الدعوى لكونه كان دفاعها ووكيلها فى إحدى القضايا السابقة، وعلى أثرها أقدمت ميريهام خلال البث المباشر بأن المدعى عليه المحامى باع القضية دون تحرى الدقة ودون مراعاة للقانون وهو ما يعد تشهيرًا للمدعى عليه يؤثر على سمعته المهنية كمحامى باعتبارها مهنة من المهن القائمة فى الأساس على السمعه، الأمر الذى ترتب عليه بالتبعية لأضرار مادية وأدبية من بينها التأثير على الحياة المهنية .

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