عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مواجهة نارية بين مرتضى منصور والخطيب وممدوح عباس في المحكمة ..اليوم

صدى البلد

المستشار مرتضى منصور.. تنظر بعد قليل محكمة جنح الاقتصادية جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في 6 دعاوى مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذف.

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

مفاجأة.. إلغاء براءة مرتضى منصور في تهمة سب وقذف الخطيب.. تفاصيل

مرتضى منصور


وكانت، أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية حكمها في الدعوى المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف بتغريمه 20 ألف جنيه.

المستشار مرتضى منصور 

وفي قضية أخرى، أجلت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية الاستئناف المقدم من رئيس نادى الزمالك السابق،  على حكم حبسه 3 أشهر لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.

 

وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.

المستشار مرتضى منصور

ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم وصدور القرار يعد نهائيا وباتا وواجب التنفيذ .

وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.

وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.


وتأتي تلك القضية بناء على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.

مرتضى منصور المستشار مرتضى منصور الزمالك نادي الزمالك الأهلى نادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان.. مناشدة مهمة من عمرو أديب

وفاة والدة زوجة الفنان أحمد سلامة.. اعرف موعد العزاء

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

مفاجأة من الفيفا للزمالك بشأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.. تفاصيل

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور على موعد مع 6 قضايا أمام الاقتصادية.. ما القصة

فتاة الـ تيك توك.. خروج حنين حسام من السجن.. تفاصيل

مفاجأة.. إلغاء براءة مرتضى منصور في تهمة سب وقذف الخطيب.. تفاصيل

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

مرتضى منصور في المحكمة الاقتصادية من جديد.. والخطيب السبب

عقوبات جديدة لتجار الذهب في السوق

اليوم.. محاكمة مدير أعمال حلمي بكر في اتهامه بالاستيلاء على مليوني جنيه

اليوم.. نظر محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

ترشيحاتنا

مواجهة نارية بين مرتضى منصور والخطيب وممدوح عباس في المحكمة ..اليوم

الجيش الأوكراني: هجوم روسي بعشرات المسيرات على البلاد

حماس تعلق على بيان أممي حول إعدام الاحتلال للفلسطينيات

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التعدي على الموظفين العموميين

الحكمة من استحباب الصوم في شعبان.. اعرفها

مدرب الإسماعيلي: التخلي عن العسقلاني وأنور قرار شجاع.. والأداء سيتطور بالمباريات المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

أسرع سائق.. حول سيارة لعبة إلى حقيقية.. كيف ذلك؟

بطريقة شيطانية.. شابان هنديان يكسبان المال من إيصالات الصراف الآلي| كيف ذلك؟

بعد وفاة ممثلة شهيرة به.. ما هو مرض التهاب الجلد والعضلات الخطير؟

فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ