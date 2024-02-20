مرتضى منصور على موعد مع 6 قضايا أمام الاقتصادية.. ما القصة

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنح الاقتصادية جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في 6 دعاوى مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذف.

تفاصيل محاكمة مرتضى منصور

كانت المحكمة الاقتصادية، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والتي طعن عليها أمام النقض.

ويذكر أن محكمة النقض قضت في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت حجز الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور، بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مصري، لشطب عضويته من نادى الزمالك للحكم بجلسة 28 أبريل المقبل، واختصمت الدعوى التى حملت رقم 8410 لسنة 69 قضائية كلا من وزير الرياضة بصفته ورئيس نادي الزمالك.

وذكر مقيم الدعوى أنه كان يرأس نادى الزمالك لفترات متعددة، منتخبا تارة ومعينا تارة أخرى لما وجدت فيه الدولة القدرة على قيادة النادي، وكانت المفاجأة أنه تعرض للتنكيل من رئيس النادي الجديد فور توليه النادي، وأعلن شطب اسمه من عضوية النادي وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قضت في مارس 2017 بقبول الدعوى المقامة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، والتي يطعن فيها على قرار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي بشطب عضويته من النادي، ووقف تنفيذ قرار شطبه من عضوية نادي الزمالك.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية أصدرت حكمها في الدعوة المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف بتغريمه 20 ألف جنيه وإلغاء البراءة.

وجاء تفاصيل الحكم كالآتي:"قضت محكمه الجنح المستأنفة بالمحكمه الاقتصاديه بجلسه اليوم برئاسة المستشار بدر السبكى رئيس المحكمه بإلغاء حكم محكمه أول درجة الذي قضى ببراءة المتهم فى القضيه رقم836لسنه 2023 مستأنف اقتصاديه وقضت المحكمة بتغريم مرتضى منصور 20 ألف جنيه وإلزامه بالمصروفات واتعاب المحاماة.

وكشفت أوراق الدعوى، لانه فى يوم ٢٠٢٢/٤/٩ تعدى مرتضى منصور بالسب والقذف والإزعاج لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.