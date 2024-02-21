الجامعة العربية: نتنياهو لا يرغب في انتهاء مسيرة عمله الدبلوماسية بالسجن

قال السفير ماجد عبدالفتاح، ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إن الهدنة الإنسانية في غزة تتعارض مع مسار التفاوض لسلام دائم بحسب الرأي الأمريكي في جلسة مجلس الأمن، مؤكدا أنه يجب النظر إلى الأمر من الزاوية السياسية التي تتعلق بمصالح انتخابية للرئيس الأمريكي للفوز بالدورة المقبلة، وتتلاقى تلك السياسة مع مصالح إسرائيلية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأشار عبدالفتاح، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، إلى أن نتنياهو لا يرغب في انتهاء مسيرة عمله الدبلوماسية والسياسية بالسجن، موضحًا أن هناك توازنات سياسية وموضوعية موجودة في مشروع القرار، فمشروع القرار إنساني بحت، ينص على وقف إطلاق النار وعلى ضرورة إطلاق سراح الرهائن.

ولفت إلى أنه لا يمكن التجرد من الاعتبارات السياسية أثناء التصويت على قرار الهدنة، وهذا كان واضحًا في بيان السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم في الجلسة، الذي أشار بالاسم إلى الولايات المتحدة وإلى إعاقتها لإصدار 3 قرارات متتالية باستخدام حق النقد.