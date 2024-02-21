محلل سياسي فلسطيني: مصر تقدم كل ما تملك لدعم القضية

أكد عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، أن مصر تقدم كل ما يمكنها من أجل دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن لقاء رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس الجمعية الأيفوارية سيكون في صالح القضية.

وقال عبد المهدي مطاوع، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن مصر دولة رائدة في إفريقيا، مؤكدا أنه يمكنها أن تشكل رؤية حقيقية لدول القارة الأفريقية لدعم القضية الفلسطينية.

إرسال المساعدات

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، أن إسرائيل أدعت كذبا على مصر بأنها قامت بأغلاق معبر رفح، وإنها هي المسئولة عن عدم إرسال المساعدات، وهو أمر خاطئ لأن مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي كان هناك حرص على إرسال المساعدات.