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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير سياسي: تحرك مصر أمام "العدل الدولية" استكمالاً لدورها التاريخي تجاه فلسطين

صدى البلد

قال حسن سلامة، أستاذ السياسة الدولية، إنَّ التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية، يعد استكمالاً لاجراءات الدعم المتواصل من جانب مصر للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ، والدور المصري لا مجال للمزايدة عليه على كافة الأصعدة ومنذ بداية هذه القضية وحتى هذه اللحظة.

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وأضاف "سلامة"، في مداخلة هاتفية له على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنَّ دور مصر يتكامل على عدة أصعدة تجاه القضية الفلسطينية، سواء الصعيد السياسي أو الإنساني والإغاثي أو الاقتصادي أو العسكري، ومؤخراً يتم استكماله بالمسار القانوني، لتشارك بمذكرة ومرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية.

 

وتابع أستاذ السياسة الدولية: "المذكرة تظهر للمجتمع الدولي، إن لم يكن يعرف، التجاوزات التي تمارسها سلطات الاحتلال والتي ليست وليدة اللحظة، بل منذ احتلالها الأراضي العربية عام 1967 وحتى الآن، وعدم إلتزام الأخيرة كقوة احتلال بالواجبات المفروضة عليها إزاء الشعب الذي تحتله، وهو الشعب الفلسطيني صاحب الأرض".

مصر فلسطين غزة قطاع غزة اخبار التوك شو

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