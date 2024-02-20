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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لميس الحديدي: واشنطن تشجع الاحتلال على الاستمرار في عدوانه الغاشم ضد غزة

الاعلامية لميس الحديدي
الاعلامية لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن استخدام واشنطن حق النقض “الفيتو” للمرة الثالثة ضد وقف إطلاق النار في قطاع غزة, حيث صوت نحو 13 عضوا بالموافقة ورفضته أمريكا وامتنعت بريطانيا، يشجع الاحتلال على الاستمرار في عدوانه الغاشم.


ونقلت الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة " الذي تقدمه  على شاشة  ON عن برنامج الغذاء العالمي أنه سيوقف المساعدات بسبب تعرض قوافله إلى القصف. وأضافت أنه في غزة من لايموت بالقصف يموت بالجوع ونقص المياه والدواء بينما واشنطن تقدم غطاء جديدا لاسرائيل  لاستمرار القتل.

 ولفتت الحديدي إلى أن موقف واشطن يفضح توجهاتها العنصرية التي تمييز بين المحتجزين الإسرائيلين الذين تسعى بكل السبل لإطلاق سراحهم من ناحية ونحو 29 ألف  شهيد حتى الآن قالت الحديدي أن واشنطن لا تصنفهم بشرا فيما يبدو.


وأعربت عن الحديدي عن أملها في أن ترى عملا عربيا جماعيا لكسر الحصار على غزة.

أمريكا غزة وقف إطلاق النار قطاع غزة المحتجزين الإسرائيلين

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