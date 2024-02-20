قناة إسرائيلية تكشف عن محادثات لعقد اجتماع باريس مرة أخرى بشأن غزة

كشف القناة الـ 12 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن محادثات لعقد اجتماع باريس مرة أخرى، بشأن صفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت القناة إن هناك جدل في إسرائيل، خاصة من جانب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو حول ما إذا كان من المجدي الذهاب إلى مثل هذا الاجتماع قبل تلقي إشارة بأن حماس قد تنازلت عن بعض شروطها.

وأضافت القناة أنهم في إسرائيل يشعرون بأن هناك نوعاً من التقدم. ويتحدثون عن إشارات مختلفة أرسلت بين الطرفين في الأيام الأخيرة.

وأرجعت القناة ذلك أساسا إلى وجود مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في إسرائيل، بجانب مبعوث بايدن للشرق الأوسط بريت ماجورك الذي من المفترض أن يصل إلى إسرائيل الخميس.

ووفقا للقناة فأن النقطة المركزية في المفاوضات تتعلق بعنصر الوقت، مشيرة إلى أنه من مصلحة جميع الأطراف استغلال شهر رمضان للتوصل إلى اتفاق.

ونقلت القناة عن مصدر سياسي، قوله: إسرائيل تريد اتفاقا، والقطريون والمصريون يريدون السلام، والأميركيون يريدون وقف لإطلاق النار يجد فرصا جديدة، وحماس تريد متنفسا وأن يظلوا الأسرى.

ووصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صباح اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة، على رأس وفد من قيادة الحركة، وذلك لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية في ظل الحرب العدوانية على غزة والجهود المبذولة لوقف العدوان وإغاثة المواطنين وتحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني.