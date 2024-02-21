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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

حزب الجيل: استقرار العالم مرهون بحل القضية الفلسطينية

حسن هجرس، عضو الهيئة
حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  إن كلمة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية، أكدت أن استقرار المنطقة مرتبط ارتباطا وثيقا بحل القضية الفلسطينية، ومحاسبة دولة الاحتلال على ما ارتكبته من جرائم حرب ضد المدنيين العزل.

وأضاف" هجرس" فى تصريحات له، أن أي زعزعة فى استقرار المنطقة من شأنها التأثير المباشر على الاستقرار في كل دول العالم، مشيرا إلى أن مصر قيادة وحكومة وشعبا لطالما حذرت من توسعة دائرة الصراع فى المنطقة، وتجنب ويلات الحروب والتي اذا نشبت سيعاني من ويلاتها الجميع .

أوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي أن مصر بكلمتها اليوم وضعت العالم والمجتمع الدولية والمنظمات الأممية والدولية أمام مسئولياتها والاضطلاع بدورها فى حفظ الأمن والسلم الدوليين، وهو ما تحالو إسرائيل تدميرها بأفعالها الإجرامية فى قطاع غزة، منوها إلى أن قوات الاحتلال تسترت خلف مبدأ الدفاع عن النفس والذي تجاوزته على مرآى ومسمع من العالم أجمع.

وشدد على رفض سياسات قوات الاحتلال وحكومته للترويج إلى التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين خارج أراضيهم ، وعي حساب دول الجوار، مطالبا المجتمع الدولي بتفعيل دوره فى إجبار اسرائيل على وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

دولة الاحتلال المدنيين العزل القضية الفلسطينية لدكتور حسن هجرس الحروب

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