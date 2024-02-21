ممثل روسيا بمحكمة العدل الدولية: إسرائيل تعاقب مليوني فلسطيني بعنف غير مسبوق

أكد ممثل روسيا بمحكمة العدل الدولية أن هناك انتهاكات من إسرائيل للقانون الدولي والاحتلال يرفض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وأضاف ممثل روسيا بمحكمة العدل الدولية خلال كلمته أمام محكمة العدل التى نقلتها إكسترا نيوز أن أحداث 7 أكتوبر لا تبرر العقاب الجماعي لأكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة ووصل العنف به إلى مستوى كارثي غير مسبوق.

القدس

وطالب ممثل روسيا بمحكمة العدل الدولية بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار ممثل روسيا بمحكمة العدل الدولية إلى أن الاستيطان الإسرائيلي قلص أراضي الفلسطينيين ويقوض أي حلول تفاوضية.