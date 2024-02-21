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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رغم الأزمة الاقتصادية.. زيادة التبرعات للضعف دليل على معدن المصريين

الاورمان
الاورمان

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن بعد الانتهاء من توزيع المرحلة الأولى من كراتين شهر رمضان، التي كانت 350 ألف كرتونة، هناك مرحلة أخرى بها 350 ألف أخرى، سيجري توزيعها حتى الوصول إلى مليون كرتونة، لافتًا إلى زيادة التبرعات أضعاف ما كانت عليه دليل على معدن المصريين، رغم الحالة الاقتصادية.

أضاف "ممدوح شعبان"، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة "قناة الحياة"، من تقديم الإعلامي "محمد شردي"، أن كل هذا بمثابة معجزة توضح ملحمة المجتمع المدني رغم الضائقة الاقتصادية، وهناك مئات والاف من الكراتين، يتم توزيعها في كل محافظات مصر، وأيضا خارج مصر في أمريكا وكندا وإنجلترا، وكل الدول العربية.


وتابع مدير عام جمعية الأورمان: نحن على أمل أن يتوافر في كل بيت في مصر قوت يومه، خاصة في شهر رمضان، والكرتونة عبارة عن أرز ومكرونة وسكر وزيت وفول وصلصة، وكل ما يحتاجه البيت المصري، حتى الملح و الانتماء للمجتمع والوطن والأرض، هو السبب بعد الله، لما نحن فيه الآن.

التبرعات الأزمة الاقتصادية الأورمان اللواء ممدوح شعبان توك شو

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