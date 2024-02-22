أستاذ قانون دولي: العدل الدولية لا تصدر قرارات بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة|فيديو

قال الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي و عميد كلية حقوق الأسبق، إن محكمة العدل الدولية لا تصدر قرارات بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكداً ان مجلس الأمن هو المختص بإصدار قرار بوقف الحرب في غزة.

فلسطين كانت تحت الإنتداب البريطاني و اليوم بريطانيا أمتنعت عن التصويت



وأضاف نبيل أحمد حلمي خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن فلسطين كانت تحت الإنتداب البريطاني واليوم بريطانيا امتنعت عن التصويت، لافتاً إلى أن مجلس الأمن فضل في إصدار قرارات تنفق مع السلم و الأمن.

ولفت الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي و عميد كلية حقوق الأسبق إلى، أن أقتحام محور صلاح الدين مخالفة للقوانين الدولية، مشيراً إلى أنه من حق مصر إستخدام حقها الشرعي في إنتهاك إسرائيل لمحور صلاح الدين.