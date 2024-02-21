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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع في غزة يتصدر الحديث.. سامح شكري ونظيره السعودي يلتقيان بالبرازيل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحث سامح شكري وزير الخارجية، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

وتناول الجانبان، مستجدات القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، على رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل الدكتور فيصل غلام، ومساعد مدير عام مكتب وزير الخارجية وليد السماعيل.

ومن المقرر أن يعقد بن فرحان عددا من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع.

ووصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، (الأربعاء)، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.

ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية مع المشاركين في اجتماع دول مجموعة العشرين، أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الدولية، وتعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار.

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