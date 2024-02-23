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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تنفذ عدة عمليات ضد قوات الاحتلال في غزة

صدى البلد

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عمليات  ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاور القتال في غزة.

وقالت كتائب القسام، إن مقاتليها استهدفوا قوة صهيونية خاصة كانت تتمركز بأحد المنازل في حي الأمل، غربي خان يونس، بقذيفة "تي جي بي"، مضادة للتحصينات، واشتبكوا مع أفراد القوة بالأسلحة الرشاشة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.   

كما استهدفت القسام دبابة من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 في حي الزيتون بمدينة غزة.  

وفي عملية أخرى، قالت القسام إنها دمرت ناقلة جند "إسرائيلية" بقذيفة الياسين 105 في منطقة الشيخ ناصر بخان يونس، جنوب قطاع غزة.   

وأضافت القسام أن طاقم الناقلة سقطوا بين قتيل وجريح، وأن الطيران المروحي هبط بالقرب من موقع الناقلة وقام بإجلائهم.

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