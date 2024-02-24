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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل أكثر من 45 ألف طن قمح وذرة وزيت طعام

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة .
 

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وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43630 طن تشمل : 6984 طن اسمنت معبأ و 261 طن مولاس و 1401 طن ملح معبأ و 11961 طن كلينكر و 4547 طن يوريا و 18476 طن بضائع متنوعة .


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64227 طن تشمل : 3360 طن بضائع متنوعة و 14800 طن قمح و 1138 طن خشب زان و 7880 طن خردة و 11343 طن صاج و 710 طن سكر و 1470 طن زيت طعام و 1400 طن مولاس و 16500 طن ذرة و 5626 طن حديد . 


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1168 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 440 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4758 حاوية مكافئة .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62019 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 98928 طنًا .


كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4957 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي ،  و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5318 شاحنة .

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