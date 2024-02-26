أول رد من الصين على تقرير أمريكي يُنكر مساهماتها في التجارة العالمية

أعربت الصين، اليوم الاثنين، عن معارضتها الشديدة لتقرير أميركي ينكر مساهمتها في النظام التجاري متعدد الأطراف والاقتصاد العالمي بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية قبل أكثر من عقدين.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قالت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها اليوم الاثنين، إن "الصين وبصفتها أكبر دولة نامية عضو في منظمة التجارة العالمية، لطالما دعمت بقوة النظام التجاري متعدد الأطراف، ومارست بصدق التعددية، وأوفت بجدية بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية".

وأضافت الوزارة أن "الصين حسّنت باستمرار آليات اقتصاد السوق والأنظمة القانونية بناءً على ظروفها الوطنية، ووسّعت الانفتاح المؤسسي رفيع المستوى".

وتابعت: "كما شاركت بشكل كامل وعميق في إصلاح منظمة التجارة العالمية، وساعدت بنشاط الأعضاء من الدول النامية الأخرى، وبشكل خاص الدول الأقل نمواً، في الاندماج بالنظام التجاري متعدد الأطراف".