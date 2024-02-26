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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطار يقطع مسافة 100 كم بدون سائق في الهند.. ما الأمر؟

قطار يقطع مسافة 100
قطار يقطع مسافة 100 كم بدون سائق في الهند

أمرت هيئة السكك الحديدية الهندية بإجراء تحقيق بعد أن غادر قطار شحن قرابة 100 كيلومترًا (43.4 ميلًا) بدون سائق.

وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي القطار وهو يمر عبر عدة محطات بسرعة عالية، حسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وكان قطار الشحن، متوقفاً في محطة سكة حديد منطقة كاثوا في جامو وكشمير الهندية، بدون سائق باتجاه منطقة باثانكوت، لكنه تحرك بسبب منحدر طبيعي في الطريق.

وتم اعتراض القطار وتوقف بالقرب من أوتشي باسي في موكريان البنجاب بعد أن قطع مسافة تقرب من 100 كيلومتر.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو حوادث.

وكان القطار المكون من 53 عربة، والذي يحمل أحجارًا، في طريقه إلى البنجاب قادمًا من جامو عندما توقف في كاثوا لتغيير الطاقم.

وبعد تلقي معلومات عن تحرك قطار الشحن بدون السائق، هرع كبار مسؤولي السكك الحديدية إلى محطة سكة حديد كاثوا وأصدروا تنبيهات إلى العديد من محطات السكك الحديدية وقد تم إيقافه باستخدام مكابح الطوارئ.

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