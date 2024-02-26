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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرؤساء التنفيذيون للمطارات الأفريقية يناقشون تحديات الصناعة ومستقبل القارة

صدى البلد

بدأت اليوم جلسات مؤتمر المجلس الدولي للمطارات- اقليم افريقيا وتناولت الحلقة النقاشية للرؤساء التنفيذيين للمطارات الإفريقية الأهمية الإستراتيجية للمطارات كقاطرة للتنمية  الإقتصادية و الإجتماعية المستدامة.

 

ناقش الرؤساء التنفيذيون للمطارات الإفريقية دور المطارات فى تحقيق الإستدامة فى مواجهة التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي  والفرص المتاحة  وكذا التمويل , البنية التحتية , بناء القدرات و التكامل الإجتماعى مع تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدول.

شارك في الجلسة المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية و السيد لويس فيليب دي اوليفيرا رئيس المجلس العالمي للمطارات والسيد جون لويس مولوت المدير العام لشركة المطارات والملاحة الجوية و الأرصاد ( الكوتييفوار)،و السيد هنري اويجيا المدير الإدارى لهيئة المطارات فى كينيا،و السيدة موبيبي موبوفو العضو المنتدب التنفيذى لشركة المطارات (جنوب افريقيا).

بينما ناقشت الجلسة الثانية معالجة مخاطر الأمن و السلامة الراهنة مع المضى نحو مستقبل مستدام للمطارات الإفريقية.

حيث تناول النقاش التحديات القائمة أمام المطارات الإفريقية و كيفية التوفيق بين السلامة ,الأمن , الإستدامة و أولويات الإستثمار لمستقبل الطيران في افريقيا.

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