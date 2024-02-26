إبراهيم فايق يكشف مصير "زيزو" وياسر إبراهيم من المشاركة بنهائي كأس مصر

كشف الإعلامى إبراهيم فايق، عن تفاصيل إصابة زيزو وياسر إبراهيم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال إبراهيم فايق، في منشور على حسابه على فيسبوك، “زيزو حالته تعتبر جيدة ولحد الورم ما يهدا هيتعمله أشعة وهيبان، وناصر ماهر وعبد لله السعيد مع الزمالك أمام الداخلية، وياسر ابراهيم إصابته هتمنعة من المشاركة في نهائى كأس مصر بنسبة ١٠٠٪”.

وفاز فريق الزمالك على نظيره أبو سليم الليبي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.