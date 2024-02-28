عبد الفتاح جريني يُحيي الليلة المغربية في موسم الرياض

يشارك المطرب المغربي عبد الفتاح جريني لأول مرة في حفلات موسم الرياض من خلال حفل (الليلة المغربية) والتي ستقام على مسرح ابو بكر سالم، ويشارك فيها عدد من النجوم المغاربة، حيث وصل جريني اليوم الى الرياض من اجل المشاركة بالحفل المقرر إقامته يوم ٢ مارس .



ويعتبر هذا الحفل هو المشاركة الاولى لجريني ضمن فعاليات واحتفالات موسم الرياض ومن تنظيم شركة بنش مارك .

وسيقدم جريني بالحفل عددا من الاغاني المتنوعة، كما يستعد لتقديم مفاجأة خاصة لجمهوره .

الجدير بالذكر ان جريني طرح مؤخراً على قناة يوتيوب احدث اغانيه على طريقة الفيديو كليب "على بالي " وهي باللهجة المغربية ، من كلمات والحان وتوزيع عبد المغيث ومن اخراج إسلام هشام .