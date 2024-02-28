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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل عرضها.. أحداث مثيرة بالحلقة 25 من مسلسل حدوتة منسيةl تعرف عليها

صدى البلد

طرحت منصة watch it الحلقة 25 من مسلسل حدوتة منسية ، وذلك قبل عرضها علي شاشة التليفزيون بـ 24 ساعة حيث شهدت الحلقة العديد من الاحداث . 
 

وشهدت الحلقة العديد من الاحداث ، ومنها بدء عودة الذاكرة الي سعاد “ سوسن بدر ” ، حيث عادت للتذكر بعض الامور البسيطة عن حياتها ، وان نوح ليس ابنها . 

كما قام اكتشف هاشم “ هشام إسماعيل ” ان ابنه يقوم باعمال غير قانونية ، بسبب تهديد الهاكر له  ومنعه من تنفيذ اوامره، فيما قام الهاكر بزرع فنبلة في مركز التجميل الخاص بدهب “ عبير صبري ” عقابا لهما .  

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أبطال مسلسل حدوتة منسية 

وتلعب سوسن بدر دور سعاد، بينما يجسد أحمد فهيم  دور خيرت طاحون، ومحمد علي رزق دور دكتور عمر، وعبير صبري دور دهب زوجة الابن الأكبر، وهشام إسماعيل دور هاشم الابن الأكبر، ومحمود حجازي دور نوح، وطارق صبري، ونانسي صلاح، ومحمود حافظ، وحسن عبد الله، وأمير صلاح الدين، وريم سامي، وأحمد صيام، ودعاء حكم، ومحمد عزمى.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد محيي الدين.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة وتأجير الأرحام.

حدوتة منسية سوسن بدر عبير صبري طارق صبري مسلسل حدوتة منسية

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