إلا بناتي | شيرين في قسم الشرطة لسبب صادم

أصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب منذ قليل بيانا صحفيا أكدت فيه أنها كلفت المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي بالنقض باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الصحفيين بعد نشر أخبار مغلوطة منافية للحقيقة عن حياتها الشخصية، والزج باسم بناتها في تلك الأخبار بغرض تحقيق شهرة وإثارة الجدل حولها هي وأسرتها.

وجاء في البيان أنه تم بالفعل تحرير محضر ضد الصحفي، بالإدارة العامة لمباحث تكنولوجيا المعلومات.

وأهابت شيرين عبد الوهاب في البيان جموع الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي باحترام حرمة الحياة الخاصة لها وعدم الزج باسمها أو أي اسم من أفراد أسرتها في أي أخبار تتعلق بحياتها الشخصية.

واختتم البيان بتوجيه الشكر والتقدير لكافة الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي.

وفي سياق متصل أكدت النجمة شيرين عبد الوهاب أنه لا صحة مطلقا لما أشيع مؤخرا حول عودتها للمطرب حسام حبيب، ولا نية لديها في هذا الأمر، مشيرة إلى أنها تربطها بالفنان حسام حبيب علاقة زمالة فنية وأنها تكنّ له كل احترام وتقدير.