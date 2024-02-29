إعلام فلسطيني: 40 شهيدا وإصابة المئات في قصف إسرائيلي استهدف دوار النابلسي بمدينة غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، ارتقاء 40 شهيدا وإصابة المئات في قصف إسرائيلي استهدف دوار النابلسي بمدينة غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن، الولايات المتحدة تدرس إسقاط مساعدات إنسانية من الجو إلى قطاع غزة بسبب عرقلة إسرائيل دخولها عبر المعابر.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الاثنين، أن الإمدادات التي دخلت قطاع غزة انخفضت إلى النصف في فبراير الجاري مقارنة مع مستواها في يناير الماضي.