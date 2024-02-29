احترس.. أطعمة ممنوع تغسلها قبل الطبخ | واكتشف الطريقة الصحيحة لتنظيف الخضار

يعتقد معظم الأشخاص أن غسل الطعام قبل طهيه من الأمور الأساسية التي يجب فعلها دائما ولكن بعض الأبحاث الحديثة رأت أن هذه العادة يمكن أن تسبب الأمراض في بعض الأحيان.



ووفقا لما جاء في موقع لايف الروسي فقد أكد دكتور دميتري بيستروف الأستاذ المشارك في قسم صناعة الأغذية والأعمال الفندقية في الجامعة الروسية للتكنولوجيا الحيوية، أن غسل أنواع معينة من الطعام قبل الطهي ضار جدا وأن هناك أكلات معينة يجب غسلها ولكن بطريقة محددة.

الخضار والسمك

وأضاف أن هناك انواع معينة من الطعام يجب غسلها للتخلص من البكتيريا والاتربة مثل غسل الفواكه والخضروات الورقية والأسماك لإزالة بقايا الأحشاء طعام ويتم غسل هذه الانواع بالماء البارد دون استخدام الصابون، ويمكن تعقيمها بمحلول مكون من لتر ماء مع ملعقة طعام من الملح أو الخل ويتم نقع الخضروات والفاكهة فيه 15 دقيقة وبعد ذلك تغسل جيدا بالماء البارد، كما يمكن استخدام منتجات خاصة لغسل الخضار مثل أقراص كلور الطعام المباع فى الصيدليات

السمك

اللحوم

وأوضح أن بعض الدراسات الحديثة وجدت أن غسل بعض الأطعمة قبل طهيها مضر وأثناء غسل اللحوم لا تموت البكتيريا المسببة للأمراض، بل يزداد انتشارها مع قطرات الماء في جميع أنحاء المطبخ والاطباق وهو ما يزيد من أضرارها الصحية.

الدواجن

وكشف أن غسل الدواجن مثل الدجاج والحمام يزيد من خطر الإصابة بالسالمونيلا لذا فيجب استبدال غسل هذه الأنواع من الطعام بمعالجتها بالحرارة بحيث لا تقل درجة الطهى عن 75 درجة مئوية.

البيض

أما بيض الدجاج فيجب غسله قبل استخدامه في الطعام، ولكن الابتعاد عن تخزينه بعد الغسل ويمكن استبدال هذا بمسحه بمنشفة ورقية أو قطعة قماش.

