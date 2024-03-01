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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دفاع النواب تثمن تحذير الرئيس السيسي من استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين

خالد طنطاوى عضو مجلس
خالد طنطاوى عضو مجلس النواب

أكد النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاتصال الهاتفي الذى تلقاه من الرئيس الأمريكى جو بايدن بمثابة دليل واضح وحاسم على استمرار الدور الرائد والمحوري الذى تقوم به مصر لوقف الاعتداءات الوحشية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيداً بتناول الرئيسين السيسى وبايدن للجهود المشتركة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتهدئة في قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية.


كما أشاد "طنطاوي" فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الرئيس السيسى للرئيس الأمريكى على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار يتيح نفاذ المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي والملائم بما يحقق تحسناً حقيقياً في الأوضاع بالقطاع، مؤكداً أن الرئيس السيسى كان واضحاً فى تحذيره من خطورة استمرار التصعيد العسكري واستهداف المدنيين وتأكيده على إدانة مصر الكاملة لاستهداف المدنيين العزل بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.


وقال خالد طنطاوى، إن واشطن تقدر الدور الذى تقوم به مصر، مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك اشادة الرئيس الأمريكي بالجهود المشتركة للدفع تجاه التهدئة، التي تعد أولوية في الوقت الحالي لاستعادة الاستقرار في الإقليم، وتقديره بوجه خاص للجهود المصرية المكثفة سواء على المسار السياسي الهادف للتهدئة أو من خلال دورها القيادي المحوري في عملية إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة عبر منفذ رفح.

تجدر الإشارة إلى أن الاتصال تناول أيضاً مجمل الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيسان ضرورة تجنب توسع الصراع بالمنطقة، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق لضمان استعادة السلم والأمن بالإقليم، كما تم خلال اللقاء تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بينهما.

خالد طنطاوى مجلس النواب عبد الفتاح السيسي

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