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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زيادة في الطلب.. "الاتحاد للطيران" تعتزم زيادة تشغيلها إلى القاهرة خلال الصيف

الاتحاد للطيران
الاتحاد للطيران

تعتزم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، زيادة رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة الجوي، وذلك اعتبارا من بداية جدول التشغيل الصيفي لهذا العام، والذي يبدأ منتصف يونيو المقبل.

وبحسب بيان الاتحاد للطيران، فإنها تسعى إلى زيادة عملياتها التشغيلية إلى وجهات رئيسية من بينها العاصمة المصرية القاهرة، حيث من المقرر أن ترفع رحلاتها ثلاث رحلات إضافية، ليصل المجموع إلى 24 رحلة أسبوعية.

قال أريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران، إن جدول التشغيل الصيفي للشركة، يشهد زيادة في عدد الرحلات الجوية وفقا لخطة النمو الاستراتيجية التي تستهدفها الاتحاد، ضمن توسيع نطاق شبكتها مع مختلف البلدان السياحية.

ويأتي تخطيط الاتحاد للطيران، لتشغيل رحلات إضافية إلى القاهرة، تلبية للطلب المتزايد على رحلات الترفيهية والتجارب الثقافية إلى مصر خلال فصل الصيف.

وبحسب جدول النمو الصيفي لطيران الاتحاد، فإن القاهرة تعد هى أعلى الوجهات التي تقصدها الناقل الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة خلال فصل الصيف لهذا العام، بتشغيل 24 رحلة أسبوعيا، يأتي بعدها في المرتبة الثانية كولومبو في سريلانكا بتشغيل 20 رحلة ، ثم كاراتشي  في باكستان بتشغيل 17 رحلة جوية 

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