في عيد ميلاد محمد الحلو.. تعرف على أبرز تصريحاته المثيرة للجدل

يحل اليوم عيد ميلاد المطرب محمد الحلو ، الذي قدم أعمالا فنية مميزة لا ينساها عشاق الطرب الأصيل.



وحل المطرب محمد الحلو ضيفًا على برنامج من الآخر المذاع عبر شاشة تلفزيون قناة أون، وأثناء الحلقة تحدث محمد الحلو عن تفاصيل أزمته في حفل المطرب علي الحجار، والكثير من الأمور الأخرى.

أبرز تصريحات محمد الحلو الأخيرة

في أغاني حلوة وفي كتير وحش ومش بسمع أغاني كتير بس بتفرج على أفلام

في الخارج المطربين المصريين معروف مقامهم وبيتعاملوا بشكل جميل جدا وبحترام

مبحبش الألقاب وأنا زمان كان اسمي الاحساس الصادق ودا أجمل بكتير من الألقاب التانية

أنا اللي سميت محمد منير الكينج

أنغام وآمال ماهر وشيرين وريهام عبد الحكيم ومي فاروق من الأصوات النسائية اللي بحبها

أنا مثلت زمان 5 أفلام وحشين أوي وقولت مش هعملها تاني

اعتذرت عن حفل علي الحجار بسبب عدم الاحترام

حصل مشادة بين مايسترو حفل علي الحجار وبين ابني وأنا مسكت الموقف واعتذرت عن المشاركة

علي الحجار وخالد داغر كلموني بعد اعتذاري عن الحفلة ومردتش

بنصح ابني أنه ميروحش للسكة السهلة ويصمم على الغنا اللي بجد بتاع الأصالة

عمرو دياب سفير الفن المصري والعربي

تفاصيل اعتذار محمد الحلو عن حفل 100 سنة غنا

وسبق وأن أثيرت حالة من الجدل حول محمد الحلو وذلك بعد اعتذاره عن المشاركة في حفل 100 غنا قبل ساعات من الحفل رغم الصداقة الكبيرة التي جمعت علي الحجار بالفنان محمد الحلو، ومن هنا بدأت التساؤلات تزاد حول سبب انسحاب محمد الحلو عن حفل 100 سنة غنا وعلاقة دار الأوبرا المصرية بهذا الأمر.