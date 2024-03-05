تفاصيل تزويد مصر خط مياه للفلسطينيين في غزة

كشف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل تزويد مصر قطاع غزة بخط مياه، قائلا إنه يؤمن المياه النظيفة لـ 300 ألف فلسطيني.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الأمر في منتهى الأهمية لأن المياه بمثابة حياة.



وقال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الحياة جحيم بدون مياه، لافتا إلى أن هذه الخطوة مهمة من أجل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



ولفت إلى أن التعاون المصري الإماراتي موجود في كل المجالات وحتى قبل تكوين الاتحاد الإماراتي بشكله الحالي، موضحا أن العلاقات بين البلدين عميقة وممتازة .



وأردف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أن التعاون المصري الإماراتي امتد لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، مشيرا إلى أن العدو الإسرائيلي الغاشم لا يعرف إلا الوحشية والعنصرية ومصر تبذل جهودا كبيرة من أجل التخفيف عن الأشقاء في قطاع غزة .

