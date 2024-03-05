عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس غرفة القاهرة يشارك في منتدى الأعمال المصري الأرميني

خلال المؤتمر
خلال المؤتمر

شارك ايمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في المنتدى الاقتصادي المصري الأرميني الذي أقيم بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اليوم الثلاثاء بحضور المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري ونيكول باشينيان، رئيس وزراء جمهورية ارمينيا وقيادات الغرف التجارية.
كما شارك عماد قناوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.

بعد استقبال 100 ألف سنويا.. رئيس الغرف التجارية: الترويج للسياحة المصرية بأرمينيا ضرورة

الغرفة التجارية بالقاهرة: فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية انتصار للإنجازات


وأكد  العشري علي أهمية هذا المنتدي وانعكاسة علي التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر والفرص الاستثمارية المتاحة بها.
ونوه رئيس غرفة القاهرة الي أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الأرمينية لزيادة التجارة البينية لافتا إلي أن مصر بها فرص استثمارية كبيرة وفي مختلف القطاعات في ظل تشجيع ألقيادة السياسية المصرية علي راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستثمرين والاستثمار .
وأشار  العشري  الي الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر والتي تشجع علي دخول مزيدا من الإستثمار للسوق المصري الذي يعتبر سوقا واعدا من حيث حجم الاستهلاك والنفاذ منه للأسواق الأخري .
وتوقع رئيس غرفة القاهرة أن ينعكس علي المنتدي علي زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الأرمينية خلال المرحلة المقبلة في ظل التفاف الجانبين حول دعم العلاقات الثنائية

غرفة القاهرة التجارية وزارة الصناعه اخبار مصر مال واعمال الغرفة التجارية أحمد سمير الاتحاد العام للغرف التنجارية Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

عطل كبير يضرب فيسبوك وإنستجرام في مصر والعالم

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

موضوعات متعلقة

في ختام زيارته للرياض.. وزير الصناعة يلتقي مدير عام منظمة التجارة العالمية

ترشيحاتنا

قيادي في حماس يكشف شروط الحركة للموافقة على صفقة تبادل الرهائن

بعد تعطل فيسبوك وإنستجرام.. هذا ما حدث لمتابعي السوشيال ميديا؟

كثافات مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة.. فيديو

اللحمة بـ 300 جنيه والسكر 27 والأرز 27.5 .. مفاجآت شهر رمضان

الدفاع الأوكرانية: تدمير سفينة في الأسطول الروسي بالبحر الأسود

وزير التجارة يدعو لإنشاء شبكات تجارية تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والأرميني|تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية تستعرض أناقتها بإطلالة مختلفة|شاهد

لن تتوقعه.. نوع من مكونات الياميش يعالج 8 مشكلات صحية خطيرة

ميمي جمال: أجسد في الحشاشين دور تاجرة جواري وهذا سبب استشهادي بشخصية روقة ببرومو كامل العدد|حوار خاص

أيتن عامر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

مسلسلات رمضان 2024|طرح البرومو الرسمي لمسلسل "رحيل"

لمكافحة مرض خطير.. تعديل وراثي لحشرة مصرية لإنقاذ هذه الدولة

وزير الدفاع يلتقي مستشار الأمن الوطني البحريني لبحث تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكيني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ