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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرفة التجارية بالقاهرة: فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية انتصار للإنجازات

صدى البلد

هنأ مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة ايمن العشري الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية مصر 2024، وتجديد ثقة الشعب المصري فيه لفترة رئاسية جديدة.
وأكد  أيمن العشري أن فوز الرئيس السيسي يعكس مدى حب وتأييد المصريين له بعد الإنجازات التى أحدثت طفرة تنموية فى مصر على مدار السنوات السابقة على كافة الأصعدة وهو ما يعتبر نجاحا لجميع  الشعب المصري. 
وشدد رئيس غرفة القاهرة على أن مصر شهدت ازدهارا غير مسبوق فى عهد الرئيس السيسي  مشيرا إلى أن مجتمع الأعمال يقدر ويثمن الدور الكبير الذي لعبه الرئيس السيسي من أجل تطوير  القطاعات المختلفة وتنمية العلاقات المصرية الخارجية.
وأعرب "العشري" نيابة عن مجلس إدارة غرفته، عن سعادته بما قام به الشعب المصري والمشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية وان الفوز الكبير للرئيس بثقة الشعب المصرى أتى نتيجة للجهود المتميزة للرئيس فى المجال التنموية.
واختتم “نتمني من الله التوفيق للرئيس في المرحلة القادمة التي تعتبر  الاهم في تاريخ مصرنا الحبيبة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع ولذلك مطلوب مزيدا من التكاتف والالتفاف حول مصلحة بلدنا وهو سنركز عليه مستقبلا”.

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