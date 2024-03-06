استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف الاحتلال جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، باستشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية، عن مصادر محلية، بأن الاحتلال يواصل قصفه المكثف في مدينة حمد، وبلدة بني سهيلا، ومناطق أخرى في شمال خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء.

وأضافت المصادر، أن عددا من الفلسطينيين استُشهدوا جراء قصف مدفعي استهدف محيط مدرسة الشوكة، شرق رفح.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة السابع من أكتوبر الماضي، إلى 30717 شهيدا، و 72156 مصابا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.