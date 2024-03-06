تداول 41 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 سفن بينما غادرته 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة التى تم التداول عليها بالميناء 41 سفينة.



وذكرت الهيئة - في بيان اليوم /الأبعاء/ - أن 5 قطارات غادرت الميناء بحمولة إجمالية 6276 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي وأمبابة، وقطارين بعد أن فرغا 50 حاوية 40 قدم قادمين من الأسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5344 شاحنة.



وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بغ 57 ألفا و253 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 83 ألفا و956 طنًا.



وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع بلغت 35 ألفا و288 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع 53 ألفا و350 طنا.