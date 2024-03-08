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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موجة من الجهود لإيصال المساعدات إلى غزة.. هل تعالج الأزمة الإنسانية؟

صدى البلد

مع استمرار تصاعد الوضع الإنساني المتردي في غزة، هناك زيادة في الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات إلى القطاع، على الرغم من استمرار التحديات فيما يتعلق بالوصول والتوزيع.

ودعا وزير الخارجية البريطاني إسرائيل إلى فتح ميناء أشدود لتوصيل المساعدات. ومع ذلك، فإن قرب أشدود من غزة لا يخفف من الحاجة إلى عمليات التفتيش الأمنية الإسرائيلية، مما قد يتسبب في تأخير توزيع المساعدات.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن إرسال سفينة مساعدات إنسانية من مؤسسة Open Arms الخيرية الإسبانية إلى غزة. وتهدف السفينة إلى الاستفادة من ممر المساعدات الإنسانية القبرصي، مما يوفر طريقًا مباشرًا لإيصال المساعدات إلى غزة، مع إمكانية تخفيف التحديات اللوجستية.

وتعهد الرئيس جو بايدن، خلال خطابه الأخير عن حالة الاتحاد، بدعم الولايات المتحدة لبناء ميناء في غزة لتسهيل توصيل المساعدات. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه البنية التحتية سيستغرق وقتا طويلا، وسيتطلب الاستعدادات اللوجستية.

ولا تزال هناك مخاوف بشأن الأمن والتوزيع المنظم للمساعدات، لا سيما في ضوء محاولات الإنزال الجوي الفوضوية السابقة والخسائر التي تكبدتها. ويثير غياب خطة واضحة لتوزيع المساعدات الشكوك حول مدى فعالية هذه المبادرات.

التركيز الدولي الحالي على معالجة الأزمة الإنسانية في غزة يعكس الإحباط المتزايد إزاء تقاعس إسرائيل عن العمل. ويُنظر إلى عمليات الإنزال الجوي وممرات المساعدات البحرية على أنها تحايل على السيطرة الإسرائيلية، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتخفيف معاناة الفلسطينيين.

 

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