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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كيكة المقدار الواحد| بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كيكة المقدار
طريقة عمل كيكة المقدار الواحد

قدم الشيف وحيد كمال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيكة المقدار الواحد بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

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مقادير كيكة المقدار الواحد
٢٤٠ جم من كل هذه المكونات 
٢ كوب إلا ربع تقريبا دقيق  
١ كوب سكر
 ١ كوب لبن
1 كوب زيت او زبدة سائحة او خليط
٣ بيضات ومعاهم ٢ اصفر بيض 
فانيليا 

ذرة ملح
٣ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

طريقة تحضير كيكة المقدار الواحد 
خلط السكر مع البيض والفانيليا وذرة الملح الاول نضربهم بمضرب سلك يدوي أو كهرباء لحد ما الخليط يبقي مثل  الفووم 
نضيف المادة الدهنية ( الزيت أو الزبدة ) ونكمل خفق لمدة دقيقة كمان 
نضيف جزء من الدقيق ونقلب بالراحة ثم جزء من اللبن وهكذا حتى تنتهي الكمية 
نصب الخليط في قالب مناسب أو صينية مقاس ٢٤ 
ندخلها على الفرن ١٨٠ درجة مدة ٤٠ دقيقة
وبالف هنا وصحة

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