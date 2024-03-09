مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعًا للمراجعة النهائية واعتماد مخرجات المحور الاقتصادي

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعًا اليوم، السبت 9 مارس 2024، للمراجعة النهائية واعتماد توصيات ومخرجات جلسات الحوار الاقتصادي في ضوء ما تم من مناقشات تمهيدًا لرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كان مجلس أمناء الحوار الوطني عقد لمدة 4 أيام من الاثنين 26 فبراير حتى الخميس 29 فبراير 2024، جلسات الحوار الاقتصادي بمشاركة موسعة من الحكومة والمتخصصين والخبراء المعنيين للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

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