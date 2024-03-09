عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ: ذكرى يوم الشهيد تاريخ وطني نستلهم منه روح العزة والفداء

البدري
البدري

قدم الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأسر الشهداء، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذي يوافق ٩ مارس من كل عام.

وأكد "البدري" في تصريحات له اليوم السبت، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، جاءت كاشفة وموضحة لما واجهته الدولة المصرية من تحديات وصعوبات وحروب  منذ عشرة سنوات، مضيفا:" لولا وجود قيادة سياسية حكيمة حافظت على أمن واستقرار البلاد ما كنا هنا اليوم".

وأوضح عضو مجلس الشيوخ: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم البلاد بدون بلد وبدون مؤسسات حقيقية ولكن مع وجود ارادة سياسية حقيقية استطاع تثبيت أركان الدولة واستعادة مصر لمكانتها التاريخية ودورها المحوري فى المنطقة.

وأكد أن ذكرى يوم الشهيد بمثابة يوم وطني نستلهم منه روح العزة والفداء، والتضحية بالغالي والنفيس من أجل سلامة الوطن وحماية اراضيه.

وزير الداخلية يوم الشهيد الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي أسر الشهداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو.. والسبب

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

فوز الأهلي من الثوابت | تعليق مثير من أفشة بعد التتويج بكأس مصر

الذهب يتراجع 75 جنيها في نهاية التعاملات

دعاء أخر ليلة فى شعبان .. يغفر ذنوبك كلها قبل رمضان

تصعيد خطير.. الحوثيون يُستهدفون القطع العسكرية الأمريكية والدولية

حماس تدعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف العدوان على شعب فلسطين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عالم المصريات حسين عبد البصير: "الأساطير المصرية القديمة" موسوعة عن الديانة وكل ما يتعلق بمعتقدات القدماء| حوار

في عيد ميلادها| إطلالات أثارت الجدل لـ نسرين أمين

طريقة عمل حلى الجيلي و البسكوت| بأسهل الخطوات

لن تصدق.. أسعار هيونداي أكسنت RB في سوق المستعمل

فيديو

السقا ولطفي وباسم يطرحون أغنية مهرجان العتاولة.. فيديو

حر ولا برد.. حالة من عدم الاستقرار بالطقس وتحذير للمواطنين

ويبقى الأثر|القوات المسلحة تنشر فيديوهات الندوة التثقيفية الـ 39 بمناسبة يوم الشهيد

سلسلة ارتفاعات.. الذهب عكس التيار وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ